Верховная Рада назначила Грицака председателем СБУ

За это постановление (регистрационный №2204а) проголосовали 340 из 388 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Вместе с тем от фракции «Объединение «Самопомич» постановление не поддержал ни один депутат.

Как сообщается на сайте СБУ, Василий Грицак родился 14 января 1967 года в Ривненской области.

В 1992 году окончил Луцкий государственный педагогический институт им. Леси Украинки, в 1993 и 1997 годах – курсы в Институте подготовки кадров СБУ, в 1998 и 2006 годах – курсы Национальной академии СБУ.

С 1999 года работал на разных должностях в Центральном управлении СБУ.

С 2005 года по 2009 год возглавлял по очереди Управление СБУ в Киевской области, Управление СБУ в Киеве и Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

С 2009 года по 2010 год занимал должности заместителя председателя СБУ, первого заместителя председателя СБУ, возглавляя в этот период Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

В марте 2010 года был уволен с руководящих должностей в СБУ, без исключения из списков личного состава.

В июле 2014 года указами президента генерал-полковник Грицак был назначен первым заместителем председателя СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

С 18 июня 2015 года Василий Грицак временно исполнял обязанности председателя СБУ.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада уволила Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.