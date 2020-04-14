Минюст создал сайт о юридическом противостоянии Украины с РФ

На сайте содержится информация об исках против России, которые были поданы украинской стороной, и о тех, кто их ведет, а также последние новости в делах, календарь событий и подробное описание побед и планов.

Министерство юстиции Украины создало сайт, посвященный описанию и анализу юридического противостояние Украины с Российской Федерацией.

Об этом сообщает в Facebook Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Термин "правовая война" (или lawfare) используется в профессиональных сообществах, как определение юридической составляющей гибридной войны, которую сейчас развязала Российская Федерация в отношении Украины. Там, где не достанет оружие, достает международное право, санкции и суд. И этот фронт Украина ведет достаточно успешно", - отметили в представительстве.

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Отмечается, что на сайте содержится информация о иски против России, которые были поданы украинской стороной, и о тех, кто их ведет, а также последние новости по делам, календарь событий и подробное описание побед и планов.

Сайт будет дополняться информацией, в частности, о работе с Международным уголовным судом, куда прокуратура АРК, Офис генпрокурора совместно с неправительственными организациями уже направили доказательства использования Россией запрещенных методов ведения войны и многочисленные военные преступления во время оккупации Крымского полуострова.