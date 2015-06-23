Янукович в интервью BBC рассказал о своей ответственности за расстрелы на Майдане, страусах в Межигорье и ситуации с Крымом и Донбассом (видео)

«Легитимный» экс-президент Виктор Янукович принимает частичную ответственность за убийства на Майдане, которые привели к его «свержению» в феврале 2014 года.

Об этом он заявил в интервью BBC Newsnight.

«Я не снимаю с себя ответственность», - заявил Янукович, отвечая на вопрос о расстреле митингующих в Киеве на Майдане Независимости.

Янукович отметил, что никогда не отдавал приказ об использовании оружия против участников акции протеста, однако признал, что не принял достаточных мер для избежания кровопролития.

«У меня нет фактов, что кто-то отдавал приказ стрелять», - отметил Янукович.

«Я не давал никаких приказов, это было не мои полномочия. Я был против любого использования силы, не говоря уже о стрельбе, я был против кровопролития», - заявил «легитимный» экс-президент.

Тем не менее, по его словам, «правоохранительные органы выполняли свои обязанности согласно действующему законодательству». «Они имели право на применение оружия», отметил британскому изданию Янукович.

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О войне

Янукович назвал войну «ночным кошмаром», который стал реальностью.

Аннексия Крыма Россией была «трагедией», которая не произошла бы при его правлении.

«То, что там произошло – очень плохо. И нам нужно сегодня найти пути выхода из этой ситуации. Теперь там война. Они говорят о возвращении Крыма. Как? При помощи войны? Нам нужна еще одна война?», - заявил бывший глава украинского государства.

По словам Януковича, территория Донбасса, которая контролируется сепаратистами, должна оставатсья частью Украины. При этом он призвал США и ЕС заставить Киев вести прямой диалог с лидерами боевиков.

Политики в Киеве «не должны использовать военный сценарий, не должны вовлекать крайне правые радикальные силы».

«Я предупреждал, что они не остановят Майдан – они пойдут дальше. И они пошли дальше. За эти полтора года произошла война, Украина потеряла Крым и Донбасс, и тысячи человеческих жизней. Они уничтожили страну. Они втянули весь мир в этот конфликт», - заявил Янукович.

О Межигорье и коррупции

Янукович опроверг утверждения о присвоении средств из украинского госбюджета и сокрытии этих деньги на иностранных банковских счетах. Также он отметил, что резиденция в Межигорье не принадлежит ему лично.

«Есть дом на территории этой резиденции, 630 квадратных метров, который принадлежит Януковичу. Который я купил за собственный деньги, которые задекларировал. Это моя собственность. Все остальное, что на этой территории, оно не принадлежит мне лично, и никогда не принадлежало», - заявил экс-президент.

Счета на миллионы долларов, потраченные на содержание резиденции в Межигорье, Янукович назвал «политической технологией». Страусы, которые находились в зоопарке на территории резиденции, по словам Януковича, «они просто жили там, что плохого в том, что я их поддерживал?».

«Да, была коррупция. Этого никто не отрицает. Но прошло полтора года, новая власть имеет все средства в своем распоряжении. Покажите, где банковские счета Януковича? Их не существует, и никогда не было», - заявил экс-президент.

О Путине

Янукович в интервью также отметил, что президент РФ Владимир Путин спас ему жизнь, направив специальные силы для перевозки его в Россию в ночь на 23 февраля 2014 года.

«Тот факт, что Владимир Путин принял это решение, по рекомендации своих спецслужб, это было правильно с его стороны. Я, безусловно, благодарен ему за оказанную помощь моей охране, чтобы вытащить меня оттуда и сохранить мне жизнь», - сказал Янукович добавив, что его жизнь все еще находится в опасности.

Он также отметил, что все еще надеется, что сможет однажды вернуться в Украину.