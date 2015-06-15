Порошенко: После аннексии Крыма Россией глобальной системы безопасности не существует

Об этом Президент сказал в интервью Bloomberg, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отмечает, что сейчас Украина борется за европейские ценности и территориальную целостность, а Россия пытается дестабилизировать ситуацию, помешать праву украинцев выбирать свой путь - жить в Европейском Союзе, и не быть больше частью Советского Союза.

«Россия понимает, что она не может победить в этой войне, потому что Украина имеет очень мощный дух, объединенную, как никогда до сих пор, Украинскую нацию и глобальную солидарность всего мира с Украиной», - подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос, какова реальная цель России, глава Украинского государства отметил: «Дестабилизировать ситуацию в Украине. Это не война внутри Украины. Это агрессия России против Украины лишь с одной целью - дестабилизировать ситуацию и помешать праву украинцев жить в Европейском Союзе, реализовать в стране европейские ценности и не быть больше частью Российской империи».

Президент подчеркнул, что Украина платит за это право огромную цену, поскольку более 1700 украинских воинов погибли, отдав свою жизнь за защиту суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Почти 7 тыс. погибших среди мирного населения.

Комментируя вопрос санкций в отношении России, глава государства высказал мнение, что наиболее эффективными санкциями являются секторальные, включая финансовые - платежные системы, SWIFT и другие. «Цель этих санкций - не причинить разрушительный вред России, а лишь создать мотивацию, чтобы остановить агрессию, прекратить огонь, простимулировать выполнения договоренностей в экономически социальной, гуманитарной, безопасности и других сферах», - подчеркнул президент.

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Порошенко выразил согласие с позицией Президента США Барака Обамы о том, что своими действиями Россия пытается возродить Советский Союз.

Президент Украины отметил необходимость внедрения новых механизмов обеспечения международной безопасности. По мнению главы государства, решение о размещении тяжелого вооружения в постсоветских странах и постсоциалистических странах - нынешних членах НАТО - «это механизм обеспечения безопасности». При этом президент отметил, что нужно продолжать дипломатический поиск мирного урегулирования, реформировать Совет Безопасности ООН и систему общеевропейской безопасности и использовать все возможности, чтобы не допустить агрессию на европейском континенте. «После российской аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе глобальная система безопасности, основанная на решениях Совета Безопасности ООН, больше не существует. Система послевоенной глобальной безопасности была фактически разрушена, поскольку постоянный член Совета безопасности ООН является агрессором», - подчеркнул Порошенко.

«Все должны понимать, что Украина борется не только за свою независимость и территориальную целостность, а за свободу и демократию, против агрессора, который грубо нарушил международные законы», - заявил Порошенко.