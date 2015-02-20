Межигорье и "хонка" до сих пор не под арестом, у них новый владелец - СМИ

Об этом говорится в расследовании "Чье сейчас "Межигорье?", передает Радио Свобода.

Так, имущество ООО "Танталит" по адресу Новые Петровцы, ул. Ивана Франко, 19 (Киевская область) не обременено запретом отчуждения - это следует из свежих данных Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, которые приводят журналисты.

На эту компанию была оформлено большинство объектов имущественного комплекса "Межигорье", включительно с основным домом "хонка", где жил Виктор Янукович.

Арест наложен только на то имущество в "Межигорье", которое было прямо оформлено на бывшего президента - а это меньший дом, который Янукович демонстрировал журналистам в 2012 году вместо "хонки". У него и адрес другой - Новые Петровцы, ул. Ивана Франко, 20.

За это время компания, на которую оформлено "Межигорье", успела сменить своих учредителей.

Так, народный депутат Сергей Клюев продал свою долю в ООО "Танталит" самому ООО "Танталит" (99,97%) и юристу и новому директору этой фирмы Александру Приймаку (00,03% собственности).

Читайте такжеСын Януковича косвенно контролирует три телеканала в Украине - Нацсовет

Журналисты разыскали нового фактически единственного владельца "Межигорья" Александра Приймака, но он отказался отвечать на любые вопросы.

Заместитель генерального прокурора Алексей Баганец рассказал, что Сергей Клюев не был привлечен к ответственности до того, как он переоформил свою долю в ООО "Танталит", потому что "учредитель предприятия не является субъектом должностного преступления".

"Он официально не был ни директором предприятия, ни бухгалтером. Да, все говорили, что это аффилировано с его предприятием, которое ему принадлежит. Но там, извините, был директор как должностное лицо, которое должно нести ответственность за совершение служебных преступлений. А учредитель не является субъектом должностного преступления", - заявил чиновник.

Руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, в свою очередь, пояснил журналистам, что директора и бухгалтера ООО "Танталит" не привлекли к ответственности, потому что их не нашли.

"Эти лица отсутствуют. По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что эти лица отсутствуют на территории Украины", - сообщил Горбатюк.

Возвращение "Межигорья" в государственную собственность было одним из требований участников Революции достоинства.