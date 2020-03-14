"О признании "ЛДНР" не может быть и речи" нардеп после встречи с Ермаком объяснила, что произошло в Минске

Нардеп по пунктам объяснила, для чего создается "координационный совет" в рамках ТКГ.

Вечером 13 марта закончилась встреча председателя ОПУ Андрея Ермака с депутатами от «Слуги народа», которые выразили протест относительно возможного закрепления статуса ОРДЛО как стороны переговоров по Донбассу, а страны-арессорки РФ – как наблюдателя.

Как сообщила нардеп Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, на встрече все вопросы были обсуждены, все разногласия зафиксированы.

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«Решили более тесно и тщательно взаимодействовать на регулярной и системной основе по всем вопросам, что касаются мирного процесса. Депутаты выразили опасения общества и это нормально для демократической страны. Руководитель Офиса Президента эти опасения выслушал и заверил в том, что красные линии не будут перейдены. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается», – рассказала Кравчук.

Она отметила, что все нардепы от «Слуги народа» являются командой президента Владимира Зеленского и внутри команды всегда есть дискуссия, которая продлится как в команде, так и с представителями других фракций и групп парламента.

«И на самом деле эта ситуация показывает, что нужен внимательный и очень осторожный анализ любых проектов, которые могут пойти дальше в переговорных форматах, чем то, что сейчас имеем. Именно к этому мы и призываем. С консультативным советом в рамках Минского процесса возникли определенные недоразумения, в том числе и в нашей фракции. Но самое главное, что по состоянию на сегодня еще ничего не произошло и никаких окончательных решений не принято. Есть лишь протокол о намерениях», – подчеркнула Кравчук.

Нардеп по пунктам объяснила, что означает этот протокол, и для чего создается этот координационный совет:

«• Мы давно говорили, что хотим отменить монополию руководителей марионеточных республик в переговорах в Минском процессе. Мы считаем, что позицию Донбасса должны представлять также те жители региона, которые покинули его и переехали на подконтрольную правительству территорию.

Поэтому такой консультативный совет может состоять наполовину из жителей, которые проживают на оккупированных территориях, и тех, кто оттуда уехал - это будут люди, которых уважают в регионе, которые понимают специфику и потребности региона и являются авторитетом по обе стороны линии разграничения.

• Ни о каком признании «ЛНР» и «ДНР» в любом виде не говорилось, не говорится и об этом даже речи не может быть.

• Минские соглашения, которые подписывали не мы, прямо предусматривают консультации в рамках ТКГ с представителями ОРДЛО в вопросе изменений в Конституции в части децентрализации. Почему эта норма есть - вопрос к тому, кто санкционировал подписание таких соглашений, то есть к президенту на то время Порошенко.

Мы считаем, что если уж унаследованные договоренности обязывают Украину с кем-то консультироваться, то точно лучше это делать не с главарями боевиков.

• В международно-правовом плане ничего по сути не меняется. Остается минский процесс, который длится годами. Украина не ведет переговоров с ОРДЛО, как и не вела ранее. Но мы получаем преимущество через включение в процесс тех украинцев Донбасса, которые выбрали путь остаться с Украиной - даже ценой переезда из родных городов и сел.

• Консультативный Совет – это совещательный орган при политической подгруппе в Минске, который должен усадить за стол не политиков, а людей - лидеров мнений и сообщества. Его решения будут иметь вид рекомендаций для политической подгруппы. Более того, он еще не создан, но будет создан 25 марта».

Как сообщал УНИАН, на заседании Трехсторонней контактной группы с участием председателя ОПУ Андрея Ермака и заместителя главы Администрации Путина Дмитрия Козака было принято решение о создании в составе группы консультативного совета по политическим вопросам, в которую должны войти «представители ОРДЛО». По информации издания «Зеркало недели», в распоряжении которого оказался подписанный в Минске документ, «консультативный совет» предполагает субъектность ОРДЛО, а Россия приобретает статус гаранта на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Несколько народных депутатов из партии "Слуга народа" выступили с совместным заявлением о необходимости соблюдения принципиальных позиций в переговорах с Российской Федерацией.

По словам нардепа Никиты Потураева, депутатов, которые выразили протест против этого документа, вызвали в ОП.