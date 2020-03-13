Часть депутатов от "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с ОРДЛО

Несколько народных депутатов из партии "Слуга народа" выступили с совместным заявлением о необходимости соблюдения принципиальных позиций в переговорах с Российской Федерацией.

Несколько народных депутатов из партии "Слуга народа" выступили с совместным заявлением о необходимости соблюдения принципиальных позиций в переговорах с Российской Федерацией.

Текст заявления на своих страницах в Facebook разместили в частности депутаты от "Слуги народа" Александр Ткаченко, Богдан Яременко, Егор Чернев и Никита Потураев.

«Разделяем обеспокоенность общественности продолжающимися заявлениями различных должностных лиц относительно возможности возобновления поставок воды в оккупированную Автономную Республику Крым; неприемлемыми заявлениями о том, что на востоке Украины происходит внутренний конфликт и др. Не можем также не заметить одобренное представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решение о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы», - говорится в заявлении.

Нардепы отмечают, что тревогу вызывает тот факт, что в создаваемой Консультативный совет войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как стороны консультаций.

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«Согласно законодательству Украины на временно оккупированной территории Украины, узурпировав выполнение властных функций, действуют оккупационные органы власти Российской Федерации. Следовательно, украинское законодательство делает невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых ЛНР, ДНР, ОРДЛО и др. Все переговоры относительно обеспечения прав и интересов граждан Украины, а также относительно прекращения вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями. Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана лишь в том случае, если они предназначены законными представителями или законными органами власти нашего государства», - отмечается в заявлении.

В связи с этим народные депутаты от «Слуги народа» обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно необходимости поручения представителям Украины в ТКГ и всем переговорщикам Украины «вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений относительно создания Консультативной группы в порядке и формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам».

«Также призываем президента Украины Владимира Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров», - говорится в заявлении.

Позже обращение поддержали также Гео Лерос, Анастасия Красносильская, Дмитрий Гурин, Виталий Безгин, Александр Алексийчук, Анна Бондар, Андрей Герус, Дмитрий Гурин, Андрей Жупанин, Дмитрий Кисилевский, Сергей Кузьминых, Александр Мариковский, Мария Мезенцева, Галина Михайлюк, Алексей Мовчан, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Наталуха, Виктория Подгорная, Вячеслав Рублев, Александр Ткаченко, Игорь Фрис, Дмитрий Черный, Елена Шуляк, Иван Юнаков, Богдан Яременко и Елизавета Ясько.

Как сообщал УНИАН, на заседании Трехсторонней контактной группы с участием председателя ОПУ Андрея Ермака и заместителя главы Администрации Путина Дмитрия Козака было принято решение о создании в составе группы консультативного совета по политическим вопросам.