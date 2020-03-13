Что Украина подписала в Минске: СМИ опубликовали документ

Эксперты отмечают, что за стол переговоров, в частности на Консультативном совете, на уровне сядут как представители Украины, Франции, Германии, так и оккупантов.

Консультативный совет по политическим вопросам в составе Трехсторонней контактной группы, создание которого утвердили во время заседания «Минска» 11 марта, предусматривает субъектность ОРДЛО, а Россия приобретает статус гаранта на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении Зеркала недели.

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Решение ТКГ создание Консультативного совета будет подписан 25 марта 2020-го после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

«Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработки предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексом мер, в частности относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – говорится в тексте решения ТКГ.

Критерии и порядок определения членов Совета будут определяться Украиной, Россией, Германией, Францией и ОБСЕ.

Эксперты отмечают, что за стол переговоров, в частности на Консультативном совете, на уровне сядут как представители Украины, Франции, Германии, так и оккупантов, а Россия становится посредником, но не участником конфликта.

Кроме того, в документе лишь вскользь упоминают о немедленном прекращении огня, зато основная формулировка – «необходимость всеобщего политического урегулирования конфликта».

Как сообщал УНИАН, на заседании Трехсторонней контактной группы с участием председателя ОПУ Андрея Ермака и заместителя главы Администрации Путина Дмитрия Козака было договорено о создании в составе группы консультативного совета по политическим вопросам.

Представители российских наемников считают договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними: «Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения обеих сторон конфликта – Донбасса и Украины», – утверждает так называемый «глава МИД ДНР» Наталья Никифорова.