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Зеленский уволил главу Киевской ОГА, исполняющим обязанности назначен Володин

10:35, 11 марта 2020
Политика
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REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Алексея Чернышева от должности председателя Киевской областной государственной администрации.

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Соответствующий указ №75/2020 размещен на сайте главы государства.

«Освободить Чернышова Алексея Михайловича от должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в сообщении.

В то же время, указом №76/2020 президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Киевской ОГА на заместителя председателя Василия Володина.

«Временно возложить исполнение обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации на Володина Василия Геннадьевича», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

За это решение проголосовали 277 народных депутатов из 381 зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно принятому решению, Алексей Чернышов назначен на должность министра развития громад и территорий.

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