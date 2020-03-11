Зеленский уволил главу Киевской ОГА, исполняющим обязанности назначен Володин

Соответствующие указы от 11 марта размещены на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Алексея Чернышева от должности председателя Киевской областной государственной администрации.

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Соответствующий указ №75/2020 размещен на сайте главы государства.

«Освободить Чернышова Алексея Михайловича от должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в сообщении.

В то же время, указом №76/2020 президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Киевской ОГА на заместителя председателя Василия Володина.

«Временно возложить исполнение обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации на Володина Василия Геннадьевича», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

За это решение проголосовали 277 народных депутатов из 381 зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно принятому решению, Алексей Чернышов назначен на должность министра развития громад и территорий.