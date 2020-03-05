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Новое правительство провело первое заседание

12:12, 05 марта 2020
Политика
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Кабмин Шмыгаля провел первое заседание / Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает со ссылкой на информированный источник «Украинская правда», на заседании рассматривали организационные вопросы работы нового Кабмина. Кроме того, обсудили проблемы коронавируса.

Накануне Верховная Рада приняла отставку бывшего премьера Алексея Гончарука и назначила главой правительства Дениса Шмыгаля. Был утвержден и новый состав Кабинета министров Украины.

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