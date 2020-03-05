Новое правительство провело первое заседание

На заседании обсуждали организационные вопросы и коронавирус COVID-19.

Новосформированный Кабинет министров Украины под руководством премьера Дениса Шмыгаля провел первое заседание.

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Как сообщает со ссылкой на информированный источник «Украинская правда», на заседании рассматривали организационные вопросы работы нового Кабмина. Кроме того, обсудили проблемы коронавируса.

Накануне Верховная Рада приняла отставку бывшего премьера Алексея Гончарука и назначила главой правительства Дениса Шмыгаля. Был утвержден и новый состав Кабинета министров Украины.