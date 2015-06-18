Курченко пытается получить гражданство Молдовы - СМИ
Миллионер-финансист "семьи" экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко пытается получить гражданство Молдовы.
Об этом говорится в документах, предоставленных членам депутатского комитета первым заместителем председателя СБУ Артюхов, текст которых есть у "Украинской правды".
Согласно документам, Курченко принимает меры, направленные на получение гражданства Республики Молдова.
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"Среди представленных в компетентные органы документов Курченко предоставлены копии паспортов гражданина Российской Федерации (гражданский и для выезда за границу) выданных ему в 2014 году, а также поддельная справка управления специальных проверок и справочного учета ДИАО МВД Украины от 07.07.2014, согласно которому он якобы не находится в Украине в розыске и не привлекался к уголовной ответственности ", - говорится в документах.
Как известно, Курченко находится в международном розыске.
Его обвиняют в том, что он создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах на общую сумму около 5 млрд. гривен.
"Следователи формируют доказательную базу по противоправной поставке аффилированными с Курченко компаниями государственным предприятиям "Нафтогаз Украины","Укртрансгаз", "Черноморнефтегаз" оборудования по завышенной стоимости", - говорится в документах.
Кроме того формируется доказательная база о противоправной реализации сжиженного газа через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, заключение фиктивных соглашений с "Газ Украина 2020" на поставку нефтепродуктов, присвоение средств рефинансирования Национального банка.
По уголовным производством наложен арест на личные счета, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,2 млрд. Гривен, проведены аресты четырех человек, подозреваемых в совершении преступлений.
Как известно, Курченко скрывается в России.
Кроме того, сербские СМИ сообщали, что Курченко якобы получил сербское гражданство.
Как известно, на днях в Германии был задержан Борис Тимонькин. В 2013 году Борис Тимонькин занял должность заместителя главы наблюдательного совета группы компаний "ВЕТЭК" Сергея Курченко.
Он подозревается в нанесении Украине финансового ущерба в размере около 281 млн евро. Речь идет об уклонении от уплаты налогов с продаж сжиженного газа группой компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.