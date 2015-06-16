Суд в Германии арестовал украинского банкира Тимонькина

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Сегодня немецким судом принято решение о предэкстрадиционном аресте", - сказал он.

Читайте такжеВ Германии задержан бывший банкир, работавший на Курченко

Также Шевченко рассказал, что Тимонькин был задержан в Германии в воскресенье, 14 июня.

Он также добавил, что МВД проинформировало Генеральную прокуратуру по поводу этого, и сейчас ГПУ готовит запрос и материалы на экстрадицию Тимонькина.

Ранее информацию о задержании Тимонькина подтвердили в посольстве Украины в Германии.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2014 года Министерство внутренних дел объявило в розыск заместителя главы наблюдательного совета "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" ("Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК ) Бориса Тимонькина.

Тимонькин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.255 Уголовного кодекса - создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных такой организацией.

Компания ВЕТЭК, принадлежащая Сергею Курченко, буда ключевым акционером "Реал Банка", "Брокбизнесбанка", которые сейчас ликвидируются.

Сам Курченко также находится в розыске.