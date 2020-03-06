В МИД объяснили, почему доверили Нидерландам обвинение в гаагском суде по делу МН17

9 марта начнутся судебные заседания окружного суда Гааги относительно первых четырех подозреваемых по этому делу.

На суде в Гааге 9 марта нидерландские прокуроры представят позицию обвинения в деле сбития малайзийского самолета рейса MH17.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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Отмечается, что с началом судебных заседаний по делу о сбитии самолета рейса МН17 нидерландские прокуроры представят позицию стороны обвинения.

"9 марта начнутся судебные заседания окружного суда Гааги относительно первых четырех подозреваемых по делу о сбитии самолета рейса МН17 в 2014 году. Верим, что это первый шаг к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к гибели 298 невинных человек, 193 из которых - граждане Нидерландов", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что "нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения по этому делу, которая базируется на материалах совместной следственной группы в составе представителей правоохранительных органов Королевства Нидерланды, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины".

При этом в судебных заседаниях в качестве наблюдателей примут участие представители Офиса Генеральной прокуратуры, СБУ и МИД Украины.

"Нидерландская судебная система является эффективной, независимой, и имеет подтвержденную практикой безупречную репутацию. Именно поэтому Украина, согласно решению государств, правоохранительные органы которых принимают участие в расследовании сбития МН17, согласилась передать соответствующие уголовные производства Нидерландам, как стране, которая наиболее пострадала в результате сбития самолета. Мы со своей стороны продолжаем работу по привлечению России к международно-правовой ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном Суде ООН", - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Суд над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах.