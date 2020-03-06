Дело МН17: Нидерланды анонсировали в ООН начало судебного преследования четырех подозреваемых

В Нидерландах считают, что начало судебного процесса поможет приблизиться к установлению истины.

Нидерланды проинформировали Совет безопасности Организации Объединенных Наций о начале судебного преследования первых четырех подозреваемых в сбитии самолета рейса MH17.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Нидерландов.

«Уголовное судопроизводство в отношении четырех подозреваемых в сбитии самолета рейса MH17 начнется 9 марта 2020 года. Это важная веха, которая приближает нас к установлению истины и обеспечению справедливости для жертв и их близких родственников», - говорится в заявлении.

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В этой связи сказано, что сегодня Нидерланды сообщили Совбезу ООН о начале судебного процесса от имени Совместной следственной группы, в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.

В сообщении напоминается, что в июне 2019 года Государственная прокуратура Нидерландов решила начать судебное преследование четырех подозреваемых при единогласной поддержке следственных органов из стран Совместной следственной группы.

В то же время, говорится, что уголовное расследование по установлению участия других лиц до сих пор продолжается.

«В соответствии с резолюцией (Совета безопасности) ООН №2166 Нидерланды призывают все страны, в том числе Российскую Федерацию, полностью взаимодействовать с уголовным расследованием Совместной следственной группы», - отмечается в сообщении.

Также сказано, что для судебного процесса понадобится время и терпение.

«Путем отслеживания и преследования лиц, ответственных за сбитие самолета рейса MH17, мы приближаемся к установлению произошедщего. Это остается высоким приоритетом для правительства. Смерть 298 невинных людей 17 разных национальностей не может остаться безнаказанной. Мы верны этой цели вместе с другими странами Совместной следственной группы и с широкой поддержкой международного сообщества», - говорится в сообщении.

Как сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter, Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия направили совместное письмо председателю Совбеза и генсекретарю ООН о начале 9 марта судебного заседания по сбитию самолета рейса MH17.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Суд над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах.