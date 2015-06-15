Завтра Европарламент проведет слушания о выполнении Минских договоренностей

Как сообщили сегодня в Брюсселе в миссии Украины при ЕС, слушания состоятся во вторник, 16 июня.

Ожидается, что участие в заседании примет представитель Украины при ЕС Константин Елисеев, который представит факты многочисленных нарушений Минских договоренностей со стороны пророссийских незаконных группировок.

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"Будут также приведены аргументы о необходимости поддержки инициативы президента Украины о размещении миротворческой миссии ЕС на Донбассе, а также об усилении санкционного давления на Россию в связи с существенным обострением безопасностной ситуации на Донбассе в последнее время", - отмечают в представительстве.

Ожидается, что дискуссия в Европарламенте позволит усилить реагирование на существующие вызовы и угрозы мирному процессу на Донбассе. На слушания приглашен представитель службы верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.