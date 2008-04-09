Тимошенко расставила точки над і: единого кандидата не будет

Премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее политическая сила намерена выдвигать своего кандидата на должность мэра Киева, поскольку коалиционное соглашение с НУ-НС не предполагает выдвижения единого кандидата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я могу еще раз подтвердить, что наша политическая сила будет выдвигать своего кандидата на должность мэра Киева, потому что мы ответственные люди, и если киевляне нам доверяют, то мы обязаны предложить им политику, которая их удовлетворит», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подтвердила, что выдвижение кандидата в мэры Киева состоится завтра на конференции городской организации БЮТ.

«Надеюсь, что господин КЛИЧКО поддержит в конце избирательной кампании нашего кандидата», - сказала она.

«Мы готовы принимать участие в выборах с нашей кандидатурой при любых правилах избрания мэра. Я уже не раз говорила, что в нашем коалиционном соглашении не предусмотрено такого пункта, что мы должны выдвигать единого кандидата на должность мэра в любом городе страны. И именно поэтому я считаю, что мы как наибольшая команда в демократическом секторе, который имеет наибольшую поддержку киевлян, мы обязаны выдвинуть свою кандидатуру», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также высказала сожаление в связи с тем фактом, что партнеры БЮТ по коалиции – фракция НУ-НС в парламенте и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО – не поддержали инициативу БЮТ о принятии законопроекта о проведении выборов мэров в два тура.

В то же время, она подчеркнула, что намерена провести еще одну встречу с В.ЮЩЕНКО, чтобы попытаться убедить его в необходимости изменения избирательного законодательства, касающегося таких выборов.