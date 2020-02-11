У Ахметова подтвердили его визит в НАБУ: был как свидетель

В бюро он давал пояснения в качестве свидетеля. По какому делу - пока неизвестно.

Олигарх Ринат Ахметов действительно посещал Национальное антикоррупционное бюро - его туда позвали в качестве свидетеля.

Об этом сообщила пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова, передает УП.

"Действительно, господин Ахметов был приглашён и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам", - сообщила она.

По какому именно делу Ахметов давал показания его пресс-секретарь уточнять отказалась. О содержании беседы она попросила интересоваться у НАБУ. В пресс-службе бюро визит олигарха пока не комментируют.

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Сегодня журналисты зафиксировали Ахметова на выходе из Национального антикоррупционного бюро. На фото, обнародованных Bihus.info, видно как олигарх выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный Мерседес.