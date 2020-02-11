Ахметов посетил НАБУ: журналисты обнародовали фото его визита
13:23, 11 февраля 2020Политика
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В НАБУ информацию о приезде Рината Ахметова пока не комментировали.
Журналисты засняли визит бизнесмена в НАБУ / фото bihus.info
Журналисты зафиксировали олигарха Рината Ахметова на выходе из Национального антикоррупционного бюро.
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На фото, обнародованных Bihus.info, видно как олигарх выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный Мерседес.
В НАБУ информацию о приезде Ахметова комментировать отказались.
фото bihus.info
фото bihus.info
фото bihus.info
«Можно предположить, что визит олигарха связан с деятельностью его компании – ДТЭК. В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шестерым сотрудникам ДТЭКа. Они якобы были причастны к введению так называемой формулы “Роттердам+”, которая существенно увеличила стоимость электроэнергии для конечных потребителей. Сама же “ДТЭК Энерго”, например, в 2018 году получила свыше 5 миллиардов гривень чистой прибыли», – пишет издание.
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