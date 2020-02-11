У Путина официально назвали имя нового "куратора" боевиков от Кремля

При этом, по словам Пескова, прошение об отставке Суркова, который ранее курировал "украинское направление", не подписано.

В Кремле заявили, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак уже курирует "украинское направление" и вопросы "интеграции".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Могу констатировать, что да – Козак занимается и будет заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которая до сих пор не формализована", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, означает ли факт встречи помощника президента Украины Андрея Ермака с Козаком, что именно он будет курировать украинское направление в АП РФ (УНИАН: сегодня, 11 февраля, Ермак возглавил Офис президента Украины).

На уточняющий вопрос УНИАН, интеграцией кого с кем будет заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов помимо Украины, в которых она (Россия) участвует весьма успешно".

При этом, по словам Пескова, прошение об отставке Владислава Суркова, который ранее в Кремле курировал "украинское направление", не подписано. "Нет, не подписано. Мы об этом не объявляли", - сказал Песков.

Он подтвердил, что именно Козак будет главным чиновником в АП РФ, который будет заниматься Украиной.

Как сообщал УНИАН, Ермак заявил, что встречался с Казаком, которого называют новым "куратором" боевиков на оккупированных территориях Донбасса. По словам Ермака, он представляет Украину в "нормандском формате", хоть и не является "эксклюзивным переговорщиком". При этом он подтвердил, что российскую сторону на переговорах с Украиной представляет именно Козак. С ним Ермак, в частности, уже обсуждал списки для будущих обменов удерживаемыми лицами.