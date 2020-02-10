Ермак рассказал о встрече с новым "куратором боевиков" от Кремля: было конструктивное общение

С Козаком помощник президента Украины обсуждал списки на обмен.

Помощник президента Украины Андрей Ермак встречался с заместителем главы Администрации главы Кремля Дмитрием Козаком, которого называют новым "куратором" боевиков на оккупированном Донбассе.

Об этом Ермак рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, он представляет Украину в "нормандском формате", хоть и не является "эксклюзивным переговорщиком". При этом он подтвердил, что российскую сторону на переговорах с Украиной представляет именно Козак. С ним он, в частности, уже обсуждал списки на предстоящие обмены удерживаемыми лицами.

Читайте такжеРоссийский политолог рассказал об опасном плане Кремля с "присоединением Украины к ОРДЛО"

Ермак пояснил, что уже встречался с Козаком, а также знаком с помощником Путина Владиславом Сурковым, который ранее курировал "украинский вопрос". Козак, по мнению Ермака, отличается от Суркова.

"Мне кажется, он (Козак, - УНИАН) больше настроен на диалог. И по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение. Без которого, наверно, не состоялось то, что произошло", - сказал он.

Напомним, 25 января стало известно, что помощник российского президента Владислав Сурков покинул государственную службу в связи со сменой курса "на украинском направлении".