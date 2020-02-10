"Мы не против": Лавров заговорил о возможности обмена послами между Киевом и Москвой

Глава МИД РФ вспомнил о тесных экономических и гуманитарных связях между Украиной и Россией.

Российская сторона способна вернуть своего посла в Киев и принять посла Украины в Москве.

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Такое заявление в интервью «Российской газете» сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что после начала российской агрессии в Украине Киев отозвал своего посла из Москвы.

«Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях. И, конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения», - сказал он.

Лавров рассказал, что с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко виделся вживую один раз - на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года.

Напомним, в марте 2014 года Украина отозвала из Москвы посла Владимира Ельченко для проведения консультаций. Россия сделала аналогичный шаг в 2016 году.