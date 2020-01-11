Меркель надеется на прогресс по Донбассу на следующем саммите в "нормандском формате"

Канцлер Германии подчеркнула, что есть основа и нужно с этим работать; есть определенные сложности, но есть и твердое намерение.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что на следующем саммите «нормандского формата» будет достигнут прогресс по Донбассу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она заявила на совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции в Москве.

«Мы также обсудили «нормандский формат». В Париже у нас, как я бы сказала, прошла частично успешная встреча, на которой мы не смогли решить все проблемы. Однако к концу года был проведен обмен пленными, сейчас принимаются усилия по прекращению огня – это все правильно», - сказала Меркель.

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«Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите достичь дальнейшего прогресса в соответствии с Минскими договоренностями. У нас есть основа и нам нужно с этим работать – у нас есть определенные сложности, но у нас есть твердое намерение», - подчеркнула канцлер Германии.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря на пресс-конференции по итогам саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже канцлер Германии Ангела Меркель выступила за адаптацию Минских соглашений к реалиям. По ее словам, Минские соглашения не является «окаменевшим документом», для их воплощения необходима «гибкость». «Минский меморандум был подписан 19 сентября 2014 года. И, конечно, учитывая прошедшие в Украине президентские выборы, можно задать вопрос: должно ли это соглашение окаменеть или его можно вернуть к жизни?»- сказала Меркель.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на этой пресс-конференции допустил «гибкость» некоторых положений Минских соглашений. «Понимаете, в чем дело: любое соглашение имеет ту или иную «гибкость», потому что некоторые вещи, написанные на бумаге, могут трактоваться сторонами по-разному. У нас дискуссия сегодня шла относительно некоторого аспекта Минского соглашения - есть вещи прописанные прямо, и здесь довольно сложно с этим спорить, а есть те, которые родились как компромисс во время наших дискуссий в Минске в 2015 году, поэтому разные стороны по-разному их трактуют», - сказал Путин.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить некоторые положения Минских соглашений.

Он напомнил, что со времени заключения Минских соглашений прошло четыре года: «Все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что моя команда подписывала «Минск», но мы как власть должны выполнять те условия, на которые пошла наша власть в те времена, но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить и будем менять, потому что передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов - это точно не наша позиция ... это окончательное решение».

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников заявил, что украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран «нормандского формата», запланированной на март 2020 года.