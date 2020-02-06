"За клоуна п**ды получите!": перепалка двух депутатов Рады попала на видео

Депутат из "Батькивщины" Алексей Кучеренко назвал коллегу от "Слуги народа" клоуном.

Депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко в зале заседания Верховной Рады устроил перепалку с депутатом из "Батькивщины" Алексеем Кучеренко.

Видео инцидента опубликовал на своем YouTube-канале сам Кучеренко.

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Конфликт начался с того, что депутат от «Батькивщины» попросил вице-спикера Руслана Стефанчука усмирить одного из тех, кто лез в драку с нардепами у трибуны.

"Вы можете этого де***а бородатого успокоить? Чем он там занимается, качок этот? Он какой-то дружинник?" – спросил Кучеренко.

После этого к нему подошел Ткаченко и намекнул, что ему уже нужно на отдых.

"Ваше время вышло! Поезжайте в санаторий, в "Трускавец", отдыхайте", - сказал Ткаченко.

В ответ Кучеренко назвал депутата от «Слуги народа» клоуном.

"Вы клоуны малолетние", – сказал депутат от "Батькивщины".

"Сейчас за клоуна, бл**ь, п**ды получите, поняли?!" - ответил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде произошли столкновения из-за законопроекта о рынке земли.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что Верховная Рада сегодня будет работать до ночи.