В Раде произошли столкновения из-за законопроекта о рынке земли (видео)
12:12, 06 февраля 2020Политика
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Вадим Рабинович и его фракция блокировали трибуну.
На место Разумкова села Тимошенко / Фото: УНИАН
В Верховной Раде произошли столкновения из-за законопроекта о рынке земли.
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Сначала депутаты заблокировали трибуну, Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова. Между некоторыми депутатами начались столкновения. Самым активным был Сергей Власенко и Иван Крулько.
Возле президиума стояли Руслан Стефанчук, а Вадим Рабинович и его фракция блокировали трибуну.
Несмотря на это Стефанчук решил следовать повестке дня и продолжить рассмотрение законопроектов.
Столкновения в Раде из-за закона о рынке земли
фото: УНИАН
Как сообщал УНИАН, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что Верховная Рада сегодня будет работать до ночи.
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