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В Раде произошли столкновения из-за законопроекта о рынке земли (видео)

12:12, 06 февраля 2020
Политика
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На место Разумкова села Тимошенко / Фото: УНИАН

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Сначала депутаты заблокировали трибуну, Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова. Между некоторыми депутатами начались столкновения. Самым активным был Сергей Власенко и Иван Крулько.

Возле президиума стояли Руслан Стефанчук, а Вадим Рабинович и его фракция блокировали трибуну.

Несмотря на это Стефанчук решил следовать повестке дня и продолжить рассмотрение законопроектов.

фото: УНИАН

Как сообщал УНИАН, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что Верховная Рада сегодня будет работать до ночи.

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