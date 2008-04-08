В Верховной Раде объявлен перерыв на 30 минут для согласования вопросов, касающихся Регламента.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что в связи с решением Конституционного Суда Украины по поводу того, что деятельность парламента должна регулироваться законом о Регламенте, а не постановлением, депутатам необходимо принять соответствующий закон. Он отметил, что до тех пор ВР будет работать согласно норм Конституции по данному вопросу.

«Нам необходимо принять организационное решение, как принять закон, и как парламент будет работать до принятия такого закона», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В свою очередь, председатель Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Александр ЕФРЕМОВ предложил сделать 30-минутный перерыв в работе заседания, чтобы обсудить все нюансы документа, который был подготовлен «за ночь».

А.ЯЦЕНЮК объявил перерыв и пригласил лидеров фракций и членов Регламентного комитета к себе в кабинет для согласования данного вопроса.