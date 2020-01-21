Рада планирует на следующей сессии рассматривать изменения в Конституцию об уменьшении количества нардепов – Разумков

Спикер выразил сожаление, что КСУ не поддержал положение относительно лишения мандатов "кнопкодавов и прогульщиков".

Верховная Рада Украины планирует на следующей сессии рассматривать изменения в Конституцию относительно уменьшения количества народных депутатов. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в программе «Свобода Слова» на телеканале «ICTV».

Отвечая на соответствующий вопрос, Разумков сказал: «Я думаю, что да».

Он напомнил, что есть решение Конституционного суда. «Я вам больше скажу - я не могу об этом говорить как председатель ВРУ, однако я могу об этом говорить как гражданин этого государства - к сожалению, Конституционный суд не поддержал те предложения, которые были ему направлены относительно досрочного прекращения полномочий народного депутата за кнопкодавство, за непосещение, то есть невыполнение фактически своих служебных полномочий... И лично мне, как гражданину жаль, что именно так», - сказал Разумков.

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Он считает, что за «кнопкодавство» и прогулы надо лишать депутатского мандата и «пусть идет занимается чем-то другим», но КСУ решил иначе.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября парламент направил в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы)» (№1017).

Законопроектом предлагается в статье 76 Основного Закона предусмотреть, что конституционный состав Верховной Рады составляет 300 народных депутатов (на сегодня - 450 парламентариев), которые избираются сроком на пять лет.

К статье 77 вносится норма о том, что народные депутаты избираются по пропорциональной избирательной системе.

17 декабря КС признал конституционным законопроект изменений в Конституцию относительно уменьшения количества народных депутатов.

Также 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в КС президентский проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата), №1027.

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Законопроектом предлагается к существующим основаниям для досрочного прекращения полномочий народного депутата добавить следующие: установление судом факта неличного голосования народным депутатом, то есть голосования за другого народного депутата или предоставление возможности народным депутатом проголосовать вместо него своему коллеге; отсутствие народного депутата без уважительных причин на трети пленарных заседаний и/или заседаний комитета Верховной Рады, членом которого он является в течение одной очередной сессии.

26 декабря КС признал законопроект неконституционным.