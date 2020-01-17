Профильный комитет рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект о медиа
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона о медиа (№2693).
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.
Во время заседания был представлен и альтернативный к нему законопроект о медиа в Украине (№2693-1).
В результате обсуждения члены комитета проголосовали за решение рекомендовать ВР принять в первом чтении основной законопроект - №2693.
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Как сообщал УНИАН, 27 декабря группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о медиа (№2693). Среди инициаторов проекта закона – народный депутат от фракции «Слуга народа», председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации и определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере.