Профильный комитет рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект о медиа

В парламент подан альтернативный законопроект.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона о медиа (№2693).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Во время заседания был представлен и альтернативный к нему законопроект о медиа в Украине (№2693-1).

В результате обсуждения члены комитета проголосовали за решение рекомендовать ВР принять в первом чтении основной законопроект - №2693.

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Как сообщал УНИАН, 27 декабря группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о медиа (№2693). Среди инициаторов проекта закона – народный депутат от фракции «Слуга народа», председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации и определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере.