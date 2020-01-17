ЕС отреагировал на заявление Гончарука об отставке

17 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление об отставке.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Европейский Союз и в дальнейшем будет сотрудничать с украинским правительством.

Так Маасикас отреагировал на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке, передает hromadske.

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«У нас — и у меня лично — очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении не развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться и в дальнейшем», — сказал посол.

Маасикас убежден, что отставка Гончарука не повлияет на отношения между Кабмином и ЕС.

«Внутренняя политика — это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии», — отметил он.

Как сообщал УНИАН, 17 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление об отставке.

Вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя «полным профаном» в экономике. После этого в соцсетях была распространена информация о том, что Гончарук якобы написал заявление об увольнении.