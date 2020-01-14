Особый статус Донбасса: в Раде рассказали о подготовке законопроекта

По словам Евгении Кравчук, в профильных комитетах проект пока не рассматривают.

Сегодня в Верховной Раде не ведется подготовка законопроекта об особом статусе Донбасса.

Об этом в комментарии журналистам сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Читайте такжеВ России сообщили, сколько украинцев оккупированного Донбасса получили паспорта РФ в 2019 годуТак, на вопрос УНИАН о том, идет ли подготовка законопроекта об особом статусе, она ответила: «В парламенте пока такой подготовки нет. Это еще предстоит пройти какие-то консультации в пределах Минска. Но пока, насколько мне известно, в профильных комитетах не идет такая подготовка».

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2019 года первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил о разработке нового законопроекта об особом статусе Донбасса. При этом он затруднился спрогнозировать, когда такой законопроект может быть подготовлен. «Может быть, и более полугода, но точно за год, я думаю, что мы справимся», – сказал он.

Корниенко уточнил, что в документе должно быть предусмотрено изначально выполнение «фактора безопасности, а затем – политического».

Он заверил, что в Конституцию не будут вноситься поправки об особом статусе Донбасса.

Ранее УНИАН сообщал, что в Раде зарегистрировали законопроект про особый статус Донбасса.