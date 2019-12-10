В Раде зарегистрирован законопроект об особом статусе Донбасса

Предположительно, проектом предлагается еще на год продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569).

Авторами законопроекта являются председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.

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Пока текст законопроекта не обнародован, но в статье 1 ныне действующего закона предусмотрено, что закон об особом статусе некоторых районов Донбасса действует до 31 декабря 2019 включительно. Таким образом, данным законопроектом предлагается продлить действие закона.

Как сообщал УНИАН, после саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже президент Владимир Зеленский заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе будет продлен на год в действующей редакции.

При этом глава государства заверил, что так называемая "формула Штайнмайера" пока не будет закрепляться в этом законе.