Еврокомиссия до конца года готова оценить выполнение требований для безвизового режима

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"В случае, если мы достигнем соответствия этим критериям, проведем все необходимые реформы до конца года, то Европейская комиссия готова предоставить оценку нашему прогрессу и соответственно выйти на принятие решений о введении безвизового режима для украинских граждан", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он также отметил, что во время Рижского саммита удалось снять политическую проблему относительно обеспокоенности европейской стороны миграционными рисками, возникшими в связи с агрессией РФ на востоке Украины.

"Дополнительные условия или требования со стороны ЕС относительно введения безвизового режима выдвигаться не будут, то есть вопрос зависит от выполнения нами тех технических требований, которые нам уже хорошо известны", - добавил он.