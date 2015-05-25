Правительство хочет определить 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма

Кабинет министров внес на рассмотрение ВР проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении даты начала временной оккупации» (№ 2954).

Проектом предлагается внести изменения в Закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», установив, что «датой начала временной оккупации является 20 февраля 2014 года».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в Законе «О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» от 12 августа 2014 года дата временной оккупации Крыма определена с даты принятия резолюции Генассамблеи ООН № 68/262 - 27 марта 2014 года, а в отдельных случаях - с даты вступления в силу Закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», которой является 27 апреля 2014 года.

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«Неверное определение даты начала временной оккупации может иметь негативные последствия для Украины. Кроме того, существующая ситуация имеет не только международный и политический интерес, но и практическое значение для защиты имущественных и неимущественных прав государства, граждан и юридических лиц Украины, в частности в контексте рассмотрения дел против РФ в международных юрисдикционных органах», - говорится в записке и добавляется, что фактический захват Верховной Рады АРК состоялся 26 февраля 2014 года, а нарушение вооруженными силами РФ порядка пересечения государственной границы - еще 20 февраля 2014 года.