Правительство хочет определить 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма
Правительство предлагает Верховной Раде определить датой начала оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
Кабинет министров внес на рассмотрение ВР проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении даты начала временной оккупации» (№ 2954).
Проектом предлагается внести изменения в Закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», установив, что «датой начала временной оккупации является 20 февраля 2014 года».
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в Законе «О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» от 12 августа 2014 года дата временной оккупации Крыма определена с даты принятия резолюции Генассамблеи ООН № 68/262 - 27 марта 2014 года, а в отдельных случаях - с даты вступления в силу Закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», которой является 27 апреля 2014 года.
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«Неверное определение даты начала временной оккупации может иметь негативные последствия для Украины. Кроме того, существующая ситуация имеет не только международный и политический интерес, но и практическое значение для защиты имущественных и неимущественных прав государства, граждан и юридических лиц Украины, в частности в контексте рассмотрения дел против РФ в международных юрисдикционных органах», - говорится в записке и добавляется, что фактический захват Верховной Рады АРК состоялся 26 февраля 2014 года, а нарушение вооруженными силами РФ порядка пересечения государственной границы - еще 20 февраля 2014 года.