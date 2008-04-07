Ющенко думает, что в сентябре Украина получит статус ассоциированного члена ЕС

Президент Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что уже в сентябре Украина получит статус ассоциированного члена Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на V Ассамблее Всемирного движения за демократию.

По словам Президента, в сентябре планируется подписать политическую часть нового Усиленного соглашения между Украиной и ЕС, где впервые будет зафиксировано ассоциированное членство Украины в ЕС. Как отметил В.ЮЩЕНКО, такое предложение сформулировала Франция и направила в офис Еврокомиссии, которая, в свою очередь, направила данный проект странам-членам ЕС. “Думаю, мы получим четкую перспективу членства в ЕС, как несколько дней назад получили четкую перспективу членства в НАТО», - сказал Президент, выразив уверенность, что Украина будет полноправным членом как ЕС, так и НАТО.

«Для меня нет сомнений», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что вторая часть Усиленного соглашения между Украиной и ЕС будет предусматривать создание зоны свободной торговли, и эти переговоры сегодня также продолжаются.

В то же время Президент в который раз отметил, что для Украины остаются важными добрососедские отношения с Россией.