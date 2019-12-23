В Латвии осудили открытие Россией железнодорожного сообщения по крымскому мосту

Глава МИД Латвии назвал строительство Россией железнодорожных путей в оккупированный Крым вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс осудил открытие Россией железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

Об этом глава МИД Латвии сообщил в Twitter.

«Латвия осуждает строительство железнодорожных путей на Керченском моста между материковой частью России и незаконно оккупированным Россией Крымом как вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины. Крым - это Украина», - подчеркнул Ринкевичс.

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Как сообщал УНИАН, 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Керченского моста. О необходимости построить переход через Керченский пролив он заявил сразу после оккупации Крыма - в марте 2014 года. Наличие моста негативно повлияла на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.

Мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край РФ.

Сегодня, 23 декабря, Путин открыл железнодорожное сообщение по мосту между Таманским полуостровом и оккупированным Крымом.

МИД Украины выразило решительный протест РФ в связи с открытием железнодорожного движения по мосту.