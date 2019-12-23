США готовы вводить новые санкции против России - Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине уверяет, что американские санкции будут сохраняться, пока Крым будет находиться в российской оккупации, и пока будет война на Донбассе.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявляет, что США готовы вводить новые санкции против Российской Федерации, если этого потребует ситуация.

Об этом Тейлор сказал во время ответов на вопросы пользователей Facebook в формате видеоконференции, которую транслировало Посольство США в Украине.

Дипломат напомнил, что недавно в США приняли законодательство, которое предусматривает введение санкций против строительства газопровода «Северный поток-2», который Россия сооружает в обход Украины.

«Соединенные Штаты считали, что это не было хорошей идеей, и это усилит зависимость Европы от российского газа. И это лишит Украину около 3 млрд долларов в год. Поэтому, Конгресс США принял закон, который ввел санкции против компании, которая прокладывает трубопровод под водой», - подчеркнул Тейлор.

По его словам, как следствие, после принятия решения о санкциях судно компании, которое прокладывало трубопровод, остановило работы в Балтийском море и покидает место работы.

Он отметил, что это «демонстрирует, что Соединенные Штаты готовы ввести больше санкций, если будет необходимо».

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«Соединенные Штаты будут сохранять санкции против России до тех пор, пока она будет вести войну на Донбассе. И Соединенные Штаты будут сохранять санкции против России до тех пор, пока она оккупирует Крым. И если Россия будет делать больше шагов, отправлять больше войск, и, если усилит боевые действия, тогда, вероятно, введем больше санкций», - подчеркнул Тейлор.

Кроме того, он заявил, что санкции не направлены на наказание российских граждан, а направлены на то, чтобы оказать давление на российские власти, в частности на президента РФ Владимира Путина, чтобы заставить уйти из Донбасса и Крыма.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, который предусматривает, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода «Северный поток-2» из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.

Проектом предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Строительство нового трубопровода в обход Украины планировали завершить к концу 2019 года, однако из-за отказа Дании предоставить разрешение на работы в ее территориальных водах компания Nord Stream 2 планирует продолжить строительство газопровода зимой и весной 2020 года. Соответствующее разрешение Дания предоставила только в конце октября 2019 года.