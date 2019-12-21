Трамп подписал оборонный бюджет США с военной помощью Украине и санкциями против РФ

Документ, среди прочего, предусматривает предоставление 300 миллионов долларов военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

Объем бюджета составляет $738 миллиардов, передает The Hill.

"Это действительно исторический день для американских вооруженных сил", - сказав Трамп при подписании документа.

На базовые нужды Пентагона выделяется 635 миллиардов долларов.

Документ, среди прочего, предусматривает предоставление 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по безопасности Украины, включающей летальную оборонительную помощь, а также развитие возможностей береговой охраны, в том числе береговые крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.

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Документ также предусматривает санкции против операторов проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Согласно тексту документа, с момента вступления закона в силу госсекретарь США и глава американского минфина должны представить свои предложения о том, в отношении кого должны быть введены санкции.

Кроме того, в оборонном бюджете есть раздел о противодействии агрессии России. Помимо прочего он предусматривает запрет на продажу истребителей F-35 Турции, из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400.

Также, 71,5 млрд направляется на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах. Сумма в 31,5 млрд идет на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные нужды.

Помимо этого, подписанный Трампом бюджет предусматривает создание космических войск США.