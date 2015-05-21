Если Украина выполнит критерии для безвизового режима, ЕК до конца года составит положительный доклад - еврокомиссар

Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан подчеркнул, что положительная оценка выполнения Украиной требований для получения безвизового режима с ЕС зависит только от самой Украины. В случае положительного развития событий, безвизовый режим может быть введен в 2016 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хан заявил сегодня на пресс-конференции в Риге после бизнес-форума, состоявшегося перед саммитом «Восточного партнерства».

Читайте такжеХан: формат отношений с ЕС зависит только от страны-партнера

По его словам, ЕС при оценке выполнения странами требований, необходимых для либерализации визового режима, применяет определенную методологию.

«Она объективная и применяется везде. Есть еще проблемы, которые не решены. Поэтому я сказал, что я очень оптимистичен относительно того, что Украина будет удерживать скорость и терпение", - подчеркнул еврокомиссар.

Хан считает, что в случае выполнения Украиной всех критериев для получения безвизового режима с ЕС, Еврокомиссия "до конца года представит положительный доклад".

"Это амбициозно, но возможно. Затем этот вопрос будет решаться в следующем году", - отметил еврокомиссар.

При этом он добавил, что окончательное решение должен принять Совет ЕС.

Как сообщал УНИАН, в докладе Еврокомиссии от 8 мая об имплементации Украиной второй фазы Плана действий по либерализации визового режима констатируется прогресс Украины в ее выполнении.

Отмечается, что ключевым приоритетом для Украины должно стать устойчивое выполнение правовых и институционных норм, в частности в таких сферах, как борьба с коррупцией, организованной преступностью, торговлей людьми и дискриминацией.

Выполнение этих действий позволит Украине завершить реализацию второй фазы плана.

Оценочная миссия Евросоюза по проверке выполнения Плана действий по либерализации визового режима будет работать в Украине в сентябре-октябре.

Читайте такжеЕК может признать выполнение Украиной безвизовых требований осенью, но отменят визы только в 2016 году - еврокомиссар

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский 12 мая заявил, что Еврокомиссия может принять решение о безвизовом режиме для Украины во второй половине 2015 года. По его словам, для принятия такого решения Еврокомиссия должна предварительно получить данные о выполнении Украиной технических задач в сфере документооборота и безопасности.

Диалог между ЕС и Украиной о визовой либерализации начался 29 октября 2008 года. План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.