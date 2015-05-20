Украина рассчитывает 1 января 2016 года получить безвизовый режим с ЕС - СМИ
15:06, 20 мая 2015Политика
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Украина рассчитывает получить безвизовый режим с Евросоюзом с 1 января 2016 года.
REUTERS
Об этом "Апострофу" сообщил источник в дипломатических кругах.
По данным собеседника, именно на этой дате настаивает украинская сторона перед саммитом "Восточного партнерства" в Риге, который состоится 21-22 мая.
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Вместе с тем, по информации издания, дата безвизового режима для Украины может быть не упомянута в итоговой декларации по результатам Рижского саммита. Сейчас ведутся переговоры.
Посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии изданию не назвал конкретных дат возможной либерализации визового режима, отметив, что этого следует ожидать в начале 2016 года.
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