Украина рассчитывает 1 января 2016 года получить безвизовый режим с ЕС - СМИ

Об этом "Апострофу" сообщил источник в дипломатических кругах.

По данным собеседника, именно на этой дате настаивает украинская сторона перед саммитом "Восточного партнерства" в Риге, который состоится 21-22 мая.

Читайте такжеВ ЕС не привязывают восстановление Украиной контроля над восточной границей к визовой либерализации

Вместе с тем, по информации издания, дата безвизового режима для Украины может быть не упомянута в итоговой декларации по результатам Рижского саммита. Сейчас ведутся переговоры.

Посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии изданию не назвал конкретных дат возможной либерализации визового режима, отметив, что этого следует ожидать в начале 2016 года.