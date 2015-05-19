Глава МИД России призвал Европу дать оценку принятому в Украине закону о декоммунизации

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе выступления на 125-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы призвал СЕ дать оценку принимаемым Украиной законам. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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В частности, речь идет о законах о декоммунизации, правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины и др.

«Считаем необходимым, чтобы Совет Европы дал оценку принимаемым в Киеве законам, в том числе о «декоммунизации» и героизации нацистских приспешников. Попытки переписывания итогов Второй мировой войны, приговора Нюрнбергского трибунала бросают вызов тем ценностям, которые лежат в основе деятельности нашей организации и закреплены в Уставе ООН», - заявил российский министр.

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По его словам, «нельзя позволить предать дух союзничества в борьбе против нацизма, подорвать солидарность сегодняшних действий в целях обеспечения мира и безопасности на континенте».

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко подписал четыре закона, в частности "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".