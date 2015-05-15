Бизнесмен посоветовал Порошенко купить акции Facebook
Украине необходимо купить акции соцсети Facebook, чтобы получить некоторое влияние на этом рынке.
Об этом заявил блогер, бизнесмен, президент международной корпорации «Гранд» Владимир Спиваковский, комментируя обращение президента Петра Порошенко к создателю Facebook Марку Цукербергу.
«Тут не поможет паника и упреки. Просто надо знать историю вопроса. Дело не в Цукерберге и его отношении к нам. Facebook — это огромная публичная американская компания со своими порядками. Одним из внутренних условий у нее — не расширять число акционеров. Но вот в январе 2009 года с большим трудом и через очень влиятельных посредников, после многократных отказов во встречах российский олигарх Мильнер таки познакомился с Марком Цукербергом. И 26 мая 2009 года было подписано соглашение, по которому его компания DST за 200 млн долларов США купила 1,96 % акций Facebook», — написал Спиваковский в Facebook.
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По его словам, Мильнер «оккупировал» весь «сссрский» территориальный сегмент рынка с управлением из Дублина. «Поэтому теперь надо не просить, унижаться или сетовать на судьбу, а просто купить акции Facebook, и иметь наше некоторое влияние», - написал он.
Спиваковский отметил, что такая же ситуация у Украины с «Евроньюс». «Пока там была только доля акций у России, они говорили в свою пользу. Когда мы сделали свой взнос, то теперь имеем свою часть эфира, и баланс чуть-чуть выровнялся. Хотя и не так, как хотелось бы», — отметил он.