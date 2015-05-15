Бизнесмен посоветовал Порошенко купить акции Facebook

Об этом заявил блогер, бизнесмен, президент международной корпорации «Гранд» Владимир Спиваковский, комментируя обращение президента Петра Порошенко к создателю Facebook Марку Цукербергу.

«Тут не поможет паника и упреки. Просто надо знать историю вопроса. Дело не в Цукерберге и его отношении к нам. Facebook — это огромная публичная американская компания со своими порядками. Одним из внутренних условий у нее — не расширять число акционеров. Но вот в январе 2009 года с большим трудом и через очень влиятельных посредников, после многократных отказов во встречах российский олигарх Мильнер таки познакомился с Марком Цукербергом. И 26 мая 2009 года было подписано соглашение, по которому его компания DST за 200 млн долларов США купила 1,96 % акций Facebook», — написал Спиваковский в Facebook.

Читайте такжеЦукерберг прокомментировал возможность открытия представительства Facebook в Украине

По его словам, Мильнер «оккупировал» весь «сссрский» территориальный сегмент рынка с управлением из Дублина. «Поэтому теперь надо не просить, унижаться или сетовать на судьбу, а просто купить акции Facebook, и иметь наше некоторое влияние», - написал он.

Спиваковский отметил, что такая же ситуация у Украины с «Евроньюс». «Пока там была только доля акций у России, они говорили в свою пользу. Когда мы сделали свой взнос, то теперь имеем свою часть эфира, и баланс чуть-чуть выровнялся. Хотя и не так, как хотелось бы», — отметил он.