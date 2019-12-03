"Это вопрос репутации всего ГБР": Труба отреагировал на обыски у своего экс-коллеги Щербины

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что на руководство ГБР или следователей бюро невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы.

Директор ГБР Роман Труба заявил о готовности сотрудничать со следователями НАБУ по делу о получении средств экс-чиновником ГПУ Игорем Щербиной за якобы закрытие Государственным бюро расследований уголовного производства.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Узнал из новостей, что якобы мой бывший коллега еще со времен ГПУ за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, и это уголовное производство расследует НАБУ», - отметил директор бюро.

Труба обратил внимание на несколько моментов. Он уверяет, что ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы.

«Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении», - утверждает Труба.

Директор Госбюро расследований отметил, что не знает, действительно ли существует уголовное производство и пытался ли кто-то заработать на ГБР.

«Пусть это выясняют коллеги - ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт для работы со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований», - подчеркнул он.

«Меня так активно пытаются снять с должности, что кое-кто не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже анонсы борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся», - резюмировал Труба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, в НАБУ заявили о задержании экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и предпринимателя в сфере строительства по подозрению в возможном мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды руководителю одного из правоохранительных органов.

По данным источников УНИАН, речь идет, в частности, о бывшем начальнике Главного следственного управления ГПУ Игоре Щербине, которого СМИ связывают с директором ГБР Трубой.

Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщиц 150 тыс. долл. неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов. Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно действий упомянутой компании-застройщицы.

Также сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что «правая рука» директора ГБР подозревается в получении взятки в размере 150 тыс. долл.

Ранее издание «Новое время» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что детективы НАБУ провели обыск у Щербины. Издание утверждает, что Щербина, близкий соратник Трубы и еще один человек по фамилии Шевченко пытались продать закрытие Госбюро расследований дела за 150 тысяч долларов и получили 50% этой суммы.

Щербина - начальник Главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. Труба был его заместителем в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. Согласно информации dt.ua, Труба является кумом Щербины. Как свидетельствует фото, которое оказалось в распоряжении «НВ», Щербина раздавал визитки с информацией, что он якобы является сотрудником ГБР, хотя это не соответствует действительности.