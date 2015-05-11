МИД Канады: Мир на Донбассе является одним из наших приоритетов

Об этом заявил глава МИД Канады Дуглас Николсон в ходе встречи с президентом Петром Порошенко 11 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Порошенко подчеркнул, что Украина четко выполняет Минские договоренности, однако другая сторона их нарушает. Особенно, Президент отметил отсутствие выполнения части по освобождению заложников, включая Надежды Савченко, которая удерживается в России. Порошенко отметил, что Украина делает все возможное для ее освобождения.

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Глава государства отметил мощную поддержку Украины со стороны Канады и жесткую реакцию на агрессию России против Украины. «Это не только вопрос украинской независимости, это вопрос глобальной безопасности», - подчеркнул он.

Президент также выразил благодарность канадской стороне за военную и техническую помощь, в частности за направление миссии в составе 200 инструкторов для тренировки украинских военных.

"Есть положительный опыт по США, Польшей и другими странами. Повышение уровня и профессионализма украинской армии является нашим приоритетом", - отметил Порошенко.

Отдельно Президент обратил внимание на вопрос упрощения визового режима Канады для украинцев, в частности по увеличению сроков действия виз.

Также президент отметил, что опыт Канады в государственном управлении чрезвычайно интересен для Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Канады подчеркнул, что его страна будет продолжать поддерживать Украину.

По словам Николсона, со стороны Канады планируется выделение более 30 млн. канадских долларов помощи Украине на гуманитарные цели и развитие демократических институтов.