МВД закупило 2,6 тыс. бронежилетов на сумму почти 16 млн грн
18:34, 08 мая 2015Политика
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Министерство внутренних дел закупило 2,672 тыс. бронежилетов 4-го класса защиты на сумму 15,9 млн грн, сообщается на сайте «Государственные закупки Украины».
Фото УНИАН
Согласно опубликованной информации, бронежилеты 4-го класса защиты, тип которых не указан, министерство закупило у научно-производственного предприятия «Темп-3000».
Средняя цена одного бронежилета, согласно контракту, составляет 5,95 тыс. грн.
В сообщении указано, что предприятие должно осуществить поставку бронежилетов в течении 30 дней после подписания контракта.
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Как сообщал УНИАН, c начала года предприятие "Темп-3000" поставило силовым ведомствам товаров на общую сумму около 380 млн грн.
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