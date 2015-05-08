МВД закупило 2,6 тыс. бронежилетов на сумму почти 16 млн грн

Согласно опубликованной информации, бронежилеты 4-го класса защиты, тип которых не указан, министерство закупило у научно-производственного предприятия «Темп-3000».

Средняя цена одного бронежилета, согласно контракту, составляет 5,95 тыс. грн.

В сообщении указано, что предприятие должно осуществить поставку бронежилетов в течении 30 дней после подписания контракта.

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Как сообщал УНИАН, c начала года предприятие "Темп-3000" поставило силовым ведомствам товаров на общую сумму около 380 млн грн.