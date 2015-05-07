В Гданьске началась трехсторонняя встреча Порошенко, Коморовского и Пан Ги Муна

Об этом в своем Twitter сообщил рес-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

«Началась трехсторонняя встреча Порошенко, Коморовского и Бан Ки-муна», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко прибыл в Гданьск для участия в мероприятиях по празднованию 70-летия победы над нацизмом.

В этих мероприятиях 7-8 мая в Гданьске примут участие президенты Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Эстонии, Литвы, Румынии и Украины.

Участие в торжествах подтвердили также главы парламентов Испании и Латвии, премьер Словакии, бывший президент Германии Хорст Келер, заместитель председателя парламента Венгрии и министр обороны Франции. О своем участии также заявили генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и председатель Европейского Совета Дональд Туск.

Торжества начнутся в Европейском центре Солидарности историческими дебатами под названием «Наследие II мировой войны с перспективы последних 70 лет». В дискуссии примут участие известные историки, в частности Тимоти Снайдер (США), Юрий Афанасьев (Россия), Норман Дейвис (Великобритания), Джордж Генри-Сотую (Франция), Анджей Пачковский (Польша), Стефан Троебст (Германия). После дискуссии историков состоится политическая часть под названием «Европейская интеграция. Урок из второй мировой войны и ее современное значение», которую проведет президент Польши.

Позже состоятся торжественные мероприятия на Вестерплатте.