На фракции обсуждали вопрос о рынке земли.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня принимал участие в заседании фракции «Слуга народа».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила народный депутат Украины Галина Янченко (фракция «Слуга народа»).

«Действительно, утром было заседание фракции «Слуга народа», на нём был президент. Он снял все вопросы и сомнения, которые имели место у депутатов...», - сказала она.

Она отметила, что, в частности, были согласованы «два концептуальных момента».

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По её словам, первый момент касается того, что ко второму чтению будут внесены изменения, предусматривающие, что продавать землю можно будет только украинским гражданам или украинским компаниям, учредителями которых являются исключительно украинцы. «Этот момент с иностранцами полностью был снят», - подчеркнула Янченко.

Она добавила, что это сделано для того, чтобы «некоторые депутаты из парламента не манипулировали этим вопросом».

Янченко также сообщила, что вторым моментом, который был согласован на заседании фракции вместе с президентом, - проведение референдума, на котором «все украинцы могут высказаться: они за дальнейшее открытие рынка земли, в том числе, чтобы могли заходить сюда иностранцы и выкупать, для того, чтобы можно было обеспечить приток инвестиций, приток валюты и приток технологий, которыми обладают сельскохозяйственные компании, которые сейчас боятся приходить в Украину из-за отсутствия рынка».