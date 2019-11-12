Место Ирины Луценко в Раде займет Вятрович – нардеп от "Слуги народа"

Следующей в списке "Европейской солидарности" значится Наталья Бойко, но она стала советницей премьера.

Народный депутат Максим Бужанский (фракция «Слуга народа») призвал Верховную Раду не лишать досрочно депутатских полномочий Ирину Луценко (фракция «Европейская солидарность»), поскольку тогда в Верховную Раду зайдет бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Читайте также"Тем, что люблю": Луценко рассказал, чем будет заниматься в ближайшем будущем (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время обсуждения вопроса о досрочном прекращении полномочий Луценко.

По словам Бужанского, следующей в избирательном списке «Европейской солидарности» значится Наталья Бойко, которая бы должна была зайти к ВР после прекращения полномочий Луценко. «И Наталья Бойко сняла свою кандидатуру и вдруг оказалась советницей нашего премьер-министра. Скажите мне: это то, что вы обещали своим избирателям? Вместо Луценко заведете советника премьер-министра, чтобы Вятрович зашел в Раду (согласно избирательному списку партии «Европейская солидарность» следующим за Бойко является Вятрович – УНИАН)», – сказал Бужанский.

В ответ спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил: «Политика политикой, но если человек обращается, что она не может выполнять свои обязанности, то надо принимать решение. А кто уже входит по списку, это уже другой вопрос», и непорядочно будет кого-то заставлять работать в ВР.

Как сообщал УНИАН, парламент 275 голосами досрочно прекратил депутатские полномочия Луценко.