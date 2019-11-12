Место Ирины Луценко в Раде займет Вятрович – нардеп от "Слуги народа"
Народный депутат Максим Бужанский (фракция «Слуга народа») призвал Верховную Раду не лишать досрочно депутатских полномочий Ирину Луценко (фракция «Европейская солидарность»), поскольку тогда в Верховную Раду зайдет бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Читайте также"Тем, что люблю": Луценко рассказал, чем будет заниматься в ближайшем будущем (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время обсуждения вопроса о досрочном прекращении полномочий Луценко.
По словам Бужанского, следующей в избирательном списке «Европейской солидарности» значится Наталья Бойко, которая бы должна была зайти к ВР после прекращения полномочий Луценко. «И Наталья Бойко сняла свою кандидатуру и вдруг оказалась советницей нашего премьер-министра. Скажите мне: это то, что вы обещали своим избирателям? Вместо Луценко заведете советника премьер-министра, чтобы Вятрович зашел в Раду (согласно избирательному списку партии «Европейская солидарность» следующим за Бойко является Вятрович – УНИАН)», – сказал Бужанский.
В ответ спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил: «Политика политикой, но если человек обращается, что она не может выполнять свои обязанности, то надо принимать решение. А кто уже входит по списку, это уже другой вопрос», и непорядочно будет кого-то заставлять работать в ВР.
Как сообщал УНИАН, парламент 275 голосами досрочно прекратил депутатские полномочия Луценко.