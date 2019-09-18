Вятровича уволили с должности главы Института нацпамяти

Он занимал эту должность с 2014 года.

Владимира Вятровича уволили с должности председателя Украинского института национальной памяти.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Товарищи, маленький инсайт. Только что уволен Вятрович", - написал он.

Эту информацию подтвердил и сам Вятрович.

"Я завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет", - написал он у себя на Facebook.

В комментарии УНИАН Владимир Вятрович отметил, что решение о его увольнении принял Кабмин.

"Я уволен решением Кабинета министров, оно будет официально объявлено", - заявил он.

Вятрович занимал эту должность с 2014 года.