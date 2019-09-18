Вятровича уволили с должности главы Института нацпамяти
13:14, 18 сентября 2019Политика
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Он занимал эту должность с 2014 года.
Владимира Вятровича уволили / фото УНИАН
Владимира Вятровича уволили с должности председателя Украинского института национальной памяти.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.
"Товарищи, маленький инсайт. Только что уволен Вятрович", - написал он.
Эту информацию подтвердил и сам Вятрович.
"Я завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет", - написал он у себя на Facebook.
В комментарии УНИАН Владимир Вятрович отметил, что решение о его увольнении принял Кабмин.
"Я уволен решением Кабинета министров, оно будет официально объявлено", - заявил он.
Вятрович занимал эту должность с 2014 года.
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