Черновецкий уволил своего заместителя
Мэр говорит, больше никаких скандалов
Сегодня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением освободил от выполнения обязанностей заместителя главы Киевской государственной администрации Анатолия МУХОВИКОВА, удовлетворив его заявление об увольнении по собственному желанию.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам мэра Киева, «на эту должность будет назначен новый человек, который будет честным и ответственным. Это будет член команды Блока Леонида Черновецкого, команды, работающей в интересах киевлян».
Киевский городской председатель также отметил, что никакие политические спекуляции и пустые обвинения не будут мешать эффективной работе нового заместителя на благо жителей Киева.
«Больше никогда не будет скандалов и безответственных обвинений, которые касаются земельных вопросов. Все будет решаться честно и прозрачно», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Справка УНИАН. А.МУХОВИКОВ состоял в должности заместителя председателя КГГА - начальника Главного управления земельных ресурсов КГГА с июня 2002 года.