В МИД отвергают обвинения Лаврова относительно обстрела Донецка силами АТО

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины.

«Украинская сторона решительно отвергает эти обвинения и ответственно заявляет, что украинские военные не совершали никаких обстрелов этого города, как и любого другого населенного пункта на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что Украина остается преданной безусловному и полному выполнению Минских договоренностей и принимает с этой целью последовательные мероприятия. В то же время, МИД Украины расценивает заявление Лаврова как сознательный «вброс» ложной и откровенно провокационной информации и как целенаправленные действия, имеющие целью сорвать выполнение Минских документов от сентября 2014 и февраля 2015 годов.

«Убеждены, что безосновательные обвинения российской стороны должны стать предметом немедленной и тщательной проверки со стороны ОБСЕ и ее Специальной мониторинговой миссии в Украине», - подчеркнули в МИД.

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При этом в министерстве отметили, что любое применение оружия со стороны подразделений Вооруженных сил Украины, если оно имеет место, осуществляется исключительно как вынужденный шаг в ответ на вооруженные провокации незаконных вооруженных формирований, которые действуют на территории отдельных районов, в случае возникновения непосредственной угрозы жизни украинских военнослужащих.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров во время телефонного разговора с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем обвинил украинские Вооруженные силы в обстрелах Донецка из крупнокалиберного оружия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 мая пользователи соцсетей сообщали о взрывах в Донецке.