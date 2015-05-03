В соцсетях сообщают о новых обстрелах на Донбассе

Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе. В Донецке и других населенных пунктах слышны выстрелы и взрывы.

Об этом написал координатор "Спільної Справи" Сергей Тищенко на своей странице в Facebook.

Стреляют в Донецке, по Пескам и Авдеевке, отметил он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-центр АТО, 2 мая противник 35 раз нарушал режим соблюдения прекращения огня, в том числе 14 раз применял минометы. Кроме того, боевики провели 11 обстрелов позиций украинских войск вдоль линии разграничения с автоматических, ручных гранатометов и из стрелкового оружия.