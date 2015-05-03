В соцсетях сообщают о новых обстрелах на Донбассе
00:52, 03 мая 2015Война
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Вчера боевики 35 раз нарушили режим прекращения огня, сегодня ночью продолжили обстрелы.
REUTERS
Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе. В Донецке и других населенных пунктах слышны выстрелы и взрывы.
Об этом написал координатор "Спільної Справи" Сергей Тищенко на своей странице в Facebook.
Стреляют в Донецке, по Пескам и Авдеевке, отметил он.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-центр АТО, 2 мая противник 35 раз нарушал режим соблюдения прекращения огня, в том числе 14 раз применял минометы. Кроме того, боевики провели 11 обстрелов позиций украинских войск вдоль линии разграничения с автоматических, ручных гранатометов и из стрелкового оружия.
#Перемиря_онлайн Донецьк: мінометна дуель йде зараз на путіловці. Приблизно 120мм. Зі Спартака на Засядько і назад. Ще п...Posted by Сергій Тищенко on 2 травня 2015 р.
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